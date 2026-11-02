11:40  01 ноября
На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб
07:46  02 ноября
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
09:40  02 ноября
В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2026, 09:40

В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения

02 ноября 2026, 09:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве возобновили движение поездов на красной линии метро после временной остановки из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

Поезда на красной линии курсируют в обычном режиме – между станциями "Академгородок" и "Лесная".

В то же время, на зеленой линии временно не курсируют поезда между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Синяя линия метро работает в обычном режиме.

Также ранее сообщалось о приостановлении движения электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и проспекте Отрадный.

Как известно, утром 2 ноября в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения света.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину 193 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 26 локациях. Также на девяти локациях рухнули обломки сбитых целей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро Киев электричество ограничение движения напряжение скоростной трамвай
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне ударили авиабомбами по Изюму: погиб человек, есть раненые
02 ноября 2026, 10:49
Раненый мужчина и поврежденный энергообъект: последствия атаки на Киевщину
02 ноября 2026, 10:28
Зеленский готов сесть за стол переговоров с Трампом и Путиным в Турции
02 ноября 2026, 10:06
Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Кировоградщины
02 ноября 2026, 09:24
Россия атаковала Украину почти 200 дронами: есть попадания на 26 локациях
02 ноября 2026, 09:13
Оккупанты воспользовались перемирием на Херсонщине: что зафиксировал Генштаб
02 ноября 2026, 08:51
Российские дроны попали в пятиэтажку в Харьковской области: 12 пострадавших
02 ноября 2026, 08:27
Россиян напугали фейковой ядерной угрозой: неизвестные взломали приложение МЧС
02 ноября 2026, 08:13
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
02 ноября 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Денис Казанский
Олег Полищук
Все блоги »