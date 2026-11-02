В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения

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В Киеве возобновили движение поездов на красной линии метро после временной остановки из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

Поезда на красной линии курсируют в обычном режиме – между станциями "Академгородок" и "Лесная".

В то же время, на зеленой линии временно не курсируют поезда между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Синяя линия метро работает в обычном режиме.

Также ранее сообщалось о приостановлении движения электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и проспекте Отрадный.

Как известно, утром 2 ноября в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения света.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину 193 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 26 локациях. Также на девяти локациях рухнули обломки сбитых целей.