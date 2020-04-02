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02 квітня 2020, 10:41 8

Коронавірус виявили в Збройних Силах України

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02 квітня 2020, 10:41 8
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В Збройних Силах України зареєстрований один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19
Фото: mil.gov.ua
В Збройних Силах України зареєстрований один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані командування Медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний.

Також у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Крім того, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.

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Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, 20 летальних і 13 людей одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.


коронавірус карантин Хмельницький ЗСУ лікарі
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