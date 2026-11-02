Российские дроны попали в пятиэтажку в Харьковской области: 12 пострадавших

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Вражеский удар пришелся на село Васищево Безлюдовской общины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Атака произошла вчера вечером. В результате одного из попаданий в крышу пятиэтажного жилого дома повреждены конструкции квартир и межэтажное перекрытие.

Во время ликвидации последствий обстрела спасатели спасли двух жителей, оказавшихся заблокированными в квартире на верхнем этаже.

Кроме того, по другим адресам возникли три очага пожаров. Горели теплицы, сено и холодильная установка на территории частного предприятия.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по Козятинской общине в Винницкой области. Дрон попал по территории общежития профессионального училища. Среди двух погибших – 13-летняя девочка, умершая на месте от полученных травм.