В Одессе двое юношей пытали бездомного на камеру: им грозит до 10 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе будут судить двух юношей, которые в июле издевались над бездомным, избивали его руками, ногами и ножом, а свои действия снимали на видео. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщило Одесское районное управление полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью в Хаджибейском районе города. Двое приятелей, распивавших алкоголь возле заброшенного здания, увидели там бездомного мужчину и решили над ним поиздеваться.

Молодые люди били мужчину, оскорбляли и унижали его. Младший из них снимал происходящее на мобильный телефон. Издевательства продолжались более получаса, после чего парни ушли.

Позже один из фигурантов опубликовал видео в своем канале в мессенджере. Одна из подписчиц увидела запись и сообщила о ней в полицию.

Правоохранители разыскали потерпевшего и установили личности подозреваемых. По заключению экспертов, мужчина получил ссадины на голове и лице, а также резаные раны конечностей, предплечья и поясницы. Эти повреждения относятся к категории легких, однако причинили ему сильную физическую боль и моральные страдания.

Следователи также установили, что видео содержит сцены, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Обоим молодым людям предъявили обвинения в пытках, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Младшему дополнительно инкриминируют изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость.

По ходатайству следствия суд избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвинительный акт уже направили в суд.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления составляет до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области отчим пытал 10-летнего мальчика. В семье воспитывались трое детей: 8-месячная девочка и два мальчика в возрасте 4 и 10 лет. Сейчас всех детей изъяли из семьи. Мужчине сообщили о подозрении.