Погибший и 8 пострадавших: Россия атаковала Харьков и 19 населенных пунктов области

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб, еще восемь человек, среди которых 13-летняя девочка, ранены

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погиб 38-летний мужчина. Ранения получили четыре человека, еще одна 72-летняя женщина пережила острую реакцию на стресс.

В поселке Малая Даниловка пострадали 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. В Старом Салтове ранен 75-летний мужчина.

По данным областных властей, российские войска применили четыре управляемых авиабомба, беспилотник "Герань-2", четыре дрона "Молния", семь FPV-дронов и еще 19 беспилотников, тип которых устанавливают.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура. В Харькове пострадали учебное заведение, почтовые склады, хозяйственная постройка и ряд транспортных средств, в том числе грузовики и автобусы.

Повреждения также зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. В результате атаки пострадали четыре человека.