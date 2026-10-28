"Новая почта" создала свою собственную ПВО и уже сбивает "Шахеды"

"Новая почта" создала свою собственную ПВО и уже сбивает "Шахеды"

Фото: Facebook

Отличная новость! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Рассчитывать на государство, которое заказывает "политические стейтменты" вместо реального оружия, не стоит.

Но такой путь – это путь в никуда, это констатация полной неспособности государственного, политического, военного руководства обеспечить защиту населения, бизнеса, логистики, энергетики – всего.

Потому что государство – это, по сути, огромный сервисный центр страны, который предоставляет гражданам различные услуги, главная из которых – безопасность. За это мы платим налоги и выполняем свой воинский долг. Платим кровью. И если государство перекладывает на бизнес функцию обеспечения безопасности, то только потому, что оно неэффективно.

Потому что развитием собственной современной системы ПВО почти никто в государстве не занимался. Вместо разработки и производства собственных зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать любые цели, наши руководители предоставили частному бизнесу возможность зарабатывать огромные деньги на сборке дронов-перехватчиков из китайских комплектующих.

Это – во-первых, и именно в этом причина катастрофического состояния системы ПВО. Кто-то понес ответственность? – Никто.

Во-вторых, в Киеве, на окраинах столицы и в области уничтожено большое количество новейших складов, производственных помещений, логистических хабов. Думаю, что в других городах Украины так же.

Приходится слышать "экспертное" мнение, что бизнес сам виноват – зачем все это строил во время войны?..

Подождите… А разве не руководители государства, высокопоставленные чиновники, политики, выдающиеся военные деятели утверждали все годы войны, что все вот-вот закончится и мы будем зимой пить кофе в Крыму?.. Неужели бизнес должен был прогнозировать свою работу не на основе их заявлений, а на основе прогнозов Вероники Фэн-шуй?..

Получается, что государство, во-первых, не обеспечило защиту; во-вторых, давало ошибочные прогнозы и обещания; в-третьих – теперь перекладывает на бизнес свои функции по организации ПВО.

Получается, что наш "сервисный центр", имея колоссальные финансовые, человеческие, научные ресурсы, опираясь на разведку и мощную аналитику, не выполнил и не выполняет свои функции.

К сожалению, другого сервиса у нас нет, потому что нет выборов во время войны, и это замкнутый круг…