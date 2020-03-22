В Италии коронавирусом заразились 20% медперсонала
Об этом в Twitter сообщает Организация Объединенных Наций, передает RegioNews.
В ООН также отметили, что в глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения.
"В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис", - сообщили в ООН.
В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19 pic.twitter.com/BXuawxdjiO— ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020
Как сообщает Университет Джона Хопкинса, по состоянию на 22 марта в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 300 тысяч человек, более 13 тысяч умерли, более 92 тисяч выздоровели.
Напомним, за последние сутки Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса. Согласно данным, обнародованным испанским Министерством здравоохранения, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%.
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