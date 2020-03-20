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20 марта 2020, 19:11 87

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях

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20 марта 2020, 19:11 87
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В пятницу, 20 марта Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины
Фото: flickr
В пятницу, 20 марта Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает RegioNews.

Сообщается, что Правительство установило режим чрезвычайной ситуации городе Киев, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Никаких новых ограничений пока не предвидится.

Отмечается, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В ходе заседания обсуждался упрощения процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.


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