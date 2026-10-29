Фото: Национальная полиция

В Обуховском районе полиция задержала 48-летнего мужчину, который до смерти избил и задушил пожилую женщину. Ему светит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Микитяни. Нетрезвый местный житель приехал на велосипеде в дом одинокой пенсионерки. Мужчина хотел одолжить денег, чтобы купить выпивку. Когда женщина отказала, он разозлился и устроил драку.

Злоумышленник дважды ударил пенсионерку кулаком в лицо, а когда она упала – начал душить. После этого он схватил сапу и нанес женщине еще около 6-7 ударов по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

Изуродованное тело погибшей в сарае нашла ее соседка, которая и вызвала полицию.

Правоохранители оперативно задержали нападающего. Как выяснилось, он уже был судим за такое же преступление. Сейчас мужчина находится в изоляторе, следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве. Расследование продолжается.

Напомним, на Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело. Как выяснили правоохранители, между сожительницами во время застолья с алкоголем произошла ссора.