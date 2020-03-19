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19 марта 2020, 16:18 14

Первый случай коронавируса зафиксировали в Житомире

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19 марта 2020, 16:18 14
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В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции
Фото: flickr
В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир. Это мужчина в возрасте 56 лет, он вернулся из Австрии, лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека", - сказал он.

Сухомлин сообщил, что состояние больного более-менее нормальное.

Также он сообщил, что в Житомире организованы группы медицинских работников, которые будут встречать жителей Житомира в аэропорту "Борисполь" и на станции "Киев-пассажирский", чтобы максимально отследить людей, которые приезжают из-за рубежа.

Он отметил, что в случае выявления признаков болезни они будут проходить экспресс-тесты.

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Напомним, в Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.

В больницу Коростышева Житомирской области с признаками заболевания COVID-19 попали супруги, которые контактировали с женщиной, умершей от коронавирусной инфекции и лечились самостоятельно.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.


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