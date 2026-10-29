"Время новых, более сильных санкций": Зеленский отреагировал на удар по вокзалу в Днепре

Фото: ГСЧС Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Он призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию

Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает RegioNews.

По словам президента, российский дрон атаковал перрон, где стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. На месте работают необходимые службы.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что Россия продолжает атаковать украинцев вместо деэскалации.

"Санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока идет эта российская война", – заявил президент.

Он также обратил внимание на удары России после снятия отдельных санкций с российских олигархов и энергетического сектора.

"Время новых, более сильных санкционных шагов ЕС, Америки и G7", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди. В результате атаки погибли 13 человек, по меньшей мере пятеро получили ранения.