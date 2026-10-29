В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию

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В части Голосеевского и Соломенского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщила группа ДТЭК в Telegram, передает RegioNews.

Как отметили в компании, отключения происходят по команде НЭК "Укрэнерго".

При экстренных отключениях графики стабилизационных отключений не действуют.

Электроснабжение будет возобновлено в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

Напомним, в четверг, 29 октября, в части областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59.