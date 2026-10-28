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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
28 октября 2026, 07:56

Переговоры Стубба и Стере с Путиным: почему это важно для Украины

28 октября 2026, 07:56
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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это событие вызвало заметный резонанс и достаточно острую дискуссию в Европе и Украине
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это событие вызвало заметный резонанс и достаточно острую дискуссию в Европе и Украине
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере
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Как относиться к этим переговорам? Мой ответ – их нужно воспринимать спокойно, рационально, как закономерную и даже необходимую составляющую переговорного процесса, который сейчас только начинается.

Во-первых, это продолжение того переговорного процесса, который начался ровно неделю назад именно в Осло, как раз при участии Стубба и Стьоре.

Во-вторых, это продолжение усилий, направленных на то, чтобы Европа стала прямым участником мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. И это то, что отвечает интересам Украины, потому что участие европейцев в мирных переговорах усиливает наши переговорные позиции. Да, есть определенная ревность и противоречия в европейской среде относительно того, кто именно должен представлять Европу в переговорах с Россией. Эта проблема обсуждается уже больше года. И никак не договорятся по этому поводу. По факту инициативу взяли на себя лидеры Финляндии и Норвегии. Если у них получается и Путин готов с ними разговаривать, то хорошо. Для нас хорошо то, что речь идет о лидерах, которые активно помогают Украине и которым Украина доверяет.

В-третьих, нельзя полагаться в переговорах только на американцев, особенно на такого специфического и ненадежного переговорщика, как Стив Уиткофф. Если появится параллельный переговорный трек при участии европейцев, да еще с таким опытным дипломатом и переговорщиком, как Александр Стубб, который будет взаимосвязан с американским переговорным треком, то это только сбалансирует переговорный процесс и уменьшит риски, связанные с Уиткоффом.

В контактах с Путиным нужно иметь не только сильного переговорщика, которому мы можем доверять, нужен человек, который мог бы не просто "считать" психологические комплексы Путина (его агрессивное отрицание Украины как таковой; обиды на коллективный Запад, и на Европу в частности, и т. д.), но и найти оптимальную тональность в общении с Путиным и постепенно найти способы влияния на него, втягивая его в предметно-функциональный переговорный процесс, вместо бесплодных обсуждений российских ультиматумов. То есть речь идет не только о классических переговорах с Путиным, которые могут и не сработать, но еще и об определенной политико-переговорной психотерапии по отношению к Путину. Это чрезвычайно сложная миссия. Здесь нужен переговорщик уровня Генри Киссинджера. Я не знаю, насколько Александр Стубб готов к такой экстраординарной миссии. Но у него есть значительный профессиональный потенциал и опыт для этого. И на данный момент я, к сожалению, не вижу других европейских лидеров, которые были бы способны на такую миссию.

Поэтому я искренне желаю Александру Стуббу и Йонасу Гар Стьоре продолжить их переговорную миссию с Путиным и удачи в ее постепенной реализации. Но всем нам нужно понимать, что быстрого результата в этих переговорах не будет. Для завершения войны на истощение понадобятся переговоры, которые будут крайне сложными, длительными и такими же изнурительными.

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Украина война РФ Путин Финляндия Норвегия переговоры
 
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