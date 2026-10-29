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29 октября 2026, 13:05

Российский дрон попал в многоэтажку в Кременчуге: двое погибших, 11 раненых

29 октября 2026, 13:05
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Фото: ОВА
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Российские войска 29 октября атаковали беспилотником Кременчуг Полтавской области

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Дрон попал в многоквартирный жилой дом. Также загорелись припаркованные автомобили.

В результате удара погибли два человека, еще 11 пострадали, в том числе трое детей.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. В результате атаки погибли 13 человек, количество раненых возросло до 13 человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.

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