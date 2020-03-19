В Минздраве заявили о четырех сценариях борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса COVID-19 - по примеру Италии оказывать помощь в больницах 20% инфицированных, а остальных лечить амбулаторно

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Министерство здравоохранения Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса COVID-19 - по примеру Италии оказывать помощь в больницах 20% инфицированных, а остальных лечить амбулаторно

Как передает RegioNews, об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 19 марта.

По его словам, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, первый – когда у нас будет один завезенный случай, потом – когда у нас будет распространение внутри страны, и – когда у нас будет вспышка.

"Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы презентуем вам интерактивную карту, как разворачиваются кровати и как перепрофилируются больницы. Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, – они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этом)", - сказал он.

Также Ляшко добавил, что Минздрав разработал четко алгоритм, который базируется на сценарии развития вспышки в Италии. "Мы видим, что 80% людей в Италии болеют легкими формами. Поэтому по нашим стандартам оказания помощи, которые полностью адаптированы к рекомендациям ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции", - уточнил врач.

По его словам, для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, уже четко распланировали - "и эту карту будет доведено (к сведению) диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы всем было понятно, куда какой случай нужно доставить".

Как добавил санврач, эти сценарии предусмотрены под определенное количество больных одновременно.

Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда будут привлекаться перепрофилированные учреждения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавируса, чтобы обеспечить им интенсивную терапию.

Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения, "это, опять же, расширит оказание медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", сказал Ляшко.

По его словам, сейчас власть ведет ряд переговоров с другими странами по поставке реанимационного оборудования и индивидуальной защиты.

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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.