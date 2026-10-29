Сливал координаты для ракетных атак РФ: на Хмельнитчине разоблачили предателя

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Хмельнитчине агента ФСБ, собиравшего данные для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по западному региону Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина наводил российские удары на воинские части, оборонные предприятия и почтовые терминалы.

Для сбора разведданных он обходил Хмельницкий и его окрестности и под видом телефонных разговоров снимал на камеру потенциальные цели.

Затем агент начал отслеживать расположение предприятий оборонно-промышленного комплекса, мест базирования украинских военных, а также логистических хабов и сортировочных терминалов почтовых операторов. Собранные координаты он хранил в смартфоне в виде меток на электронных картах.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время доразведки вблизи одного из стратегически важных объектов. Во время обыска в его телефоне были обнаружены доказательства сотрудничества с врагом.

По информации спецслужбы, задержанный – местный безработный, ранее судимый за хранение наркотиков. В связи с российской спецслужбой он вышел через Telegram-каналы, где искал легкого заработка.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.