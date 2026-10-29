На Прикарпатье мужчина обокрал часовню: вынес 7000 гривен пожертвований

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Яремчанский городской суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за кражу 7000 гривен из часовни прихода Святого Петра и Павла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел 19 марта 2026 года.

По материалам дела, мужчина приехал из Ворохты в Яремче, отжал боковую дверь часовни и проник внутрь. Там он разбил ведерко для сбора пожертвований на цветы к плащанице, сломал деревянный ящик и обыскал служебное помещение. В общем злоумышленник забрал 7 000 гривен.

Причастность мужчины к краже подтвердили отпечатки пальцев, совпавших с его дактилоскопическими данными. Также его передвижение зафиксировали камеры наблюдения отелей, а данные мобильного оператора указывали на нахождение телефона вблизи часовни.

В суде обвиняемый вины не признал. Он утверждал, что приехал в Яремче купить ремень на сувенирном рынке, а воровать не нуждался, поскольку после увольнения из Вооруженных сил Украины получил значительные выплаты. Впрочем, суд отверг его доводы.

Священнослужитель, представлявший потерпевшую сторону, просил не наказывать мужчину строго и отметил, что не имеет материальных претензий.

В то же время суд учел предварительные судимости обвиняемого за корыстные преступления. Мужчина вышел из колонии только в июле 2025 года.

В итоге его признали виновным в воровстве, совершенном в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Кроме заключения, мужчина должен оплатить более 38,2 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Киеве будут судить 35-летнего иностранца , обвиняемого в ограблении женщины в парке "Нивки". Мужчина сорвал с шеи киевлянки золотую цепочку стоимостью 60 тысяч гривен и скрылся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.