Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска снова нанесли удары по Запорожью

Об этом сообщает в. и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

В результате вражеских атак пострадали двое мужчин — 66 и 41 лет. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередач. На месте удара возник пожар. Также пострадал расположенный рядом многоквартирный дом.

Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Пострадали четыре человека.