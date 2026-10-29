В Харькове российский дрон попал в учебное заведение

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В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по учебному заведению в Харькове

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews .

"По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению", – написал он

Перед этим мэр также сообщал о российском ударе по Холодногорскому району Харькова. На месте попадания возник пожар.

Информация о последствиях атак и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, из-за российских атак в Киеве повреждены учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета. Университет оценивает нанесенный ущерб. Министерство образования и науки находится в связи с руководством заведения, чтобы обеспечить необходимую помощь.