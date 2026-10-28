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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 октября 2026, 09:57

Планы Путина выходят далеко за пределы Украины: чего Россия требует от НАТО

28 октября 2026, 09:57
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Путин раскрывает карты. И торгуется за ранее озвученные вещи. Странно, что этого до сих пор не осознают те, кто все еще способен влиять на геополитику
Путин раскрывает карты. И торгуется за ранее озвученные вещи. Странно, что этого до сих пор не осознают те, кто все еще способен влиять на геополитику
Фото: из открытых источников
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Итак, о чем идет речь?

Кремль в разговор о завершении войны начинает добавлять новые вводные. И первая из них – это расшифровка "гарантий безопасности для России". В понимании Путина и его клики, мирный договор с Украиной может быть подписан, если НАТО отступит от границ с Россией. То есть статус члена должны потерять все те, кто вступил в Альянс, начиная с 90-х годов. То есть, по сути, речь идет о 16 странах, которые стали членами с 1999 года. От Польши, Чехии и Венгрии до Финляндии и Швеции.

А это – не просто максималистское требование, которое было озвучено в 2007 году в Мюнхене (о расширении Альянса), но и открытое объяснение того, что война в Украине – это повод начать разговор о масштабной геополитической ревизии. И поэтому российская война с Европой просто неизбежна, поскольку она также будет экзистенциальной по своей сути.

Россия постоянно говорит об угрозах для себя, о том, что Россию обманули, что с ее местом в мире не считаются. И это при том, что нападение на РФ никто и никогда не рассматривал даже как симуляционную модель. Напротив, Альянс как раз и был создан для того, чтобы существовал механизм сдерживания агрессии.

Поэтому никакой логики в словах Путина нет. Нет никакого смысла считать, что война в Украине может закончиться, как только Путин получит весь Донбасс или даже территории, записанные в Конституции РФ. Россия видит гораздо более масштабные стратегические цели. И развал НАТО – одна из главных.

К 2030 году ЕС должен перевооружить свои армии. Таким образом, будет не так страшно отказываться от американского зонтика безопасности. Это в планах Европы.

В планах же Путина – успеть в этот период, 2027–2030 годы, максимально снизить "ценность" Альянса, спровоцировать раскол и в некоторых странах замедлить темпы перевооружения. Мы же в этом пазле действительно выполняем роль сдерживания возможностей Москвы для проведения СВО в перспективе до одного года. Поэтому помощь оружием и деньгами от европейцев – это в том числе плата за выигранное для них время.

До марта-апреля следующего года у Москвы еще будут возможности "продавливать" нас к капитуляции. В период апреля-мая может возникнуть небольшое окно возможностей уже для нас (если я правильно считаю). И если темп войны не начнет угасать до сентября 2027 года, следующей точкой для кардинальных изменений могут стать уже только 2029–2030 годы.

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Украина РФ война Путин переговоры
 
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