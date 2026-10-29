Фото: ГСЧС

Число погибших и пострадавших в результате уданий РФ по Чернигову и Кременчугу продолжает расти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы ОВА.

В центре Чернигова российский удар унес жизни двух 15-летних девочек. Число пострадавших увеличилось до 15 человек, среди них – трое детей.

11 пострадавших находятся в больницах, остальным медики оказали помощь на месте. Атака повлекла за собой значительные разрушения, на месте работают экстренные службы.

В Кременчуге Полтавской области количество погибших возросло до трех. Еще 15 человек получили ранения, среди них трое детей.

Напомним, вражеские войска среди дня 29 октября ударили по Чернигову "Бандеролью". В Кременчуге российский дрон попал в многоэтажку.