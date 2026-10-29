Россияне ударили по центру Чернигова: погибли две 15-летние девочки, есть раненые
Российские войска среди дня 29 октября ударили "Бандеролью" по центру Чернигова
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
Враг атаковал центральную часть города, когда на улицах было много людей.
В результате удара погибли две девочки в возрасте 15 лет. По меньшей мере, девять человек пострадали, среди них есть дети.
Атака повлекла за собой значительные разрушения. Повреждены жилые дома, объекты бизнеса и автомобили.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. В результате атаки погибли 13 человек, по меньшей мере пятеро получили ранения.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.