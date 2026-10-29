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Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Враг атаковал центральную часть города, когда на улицах было много людей.

В результате удара погибли две девочки в возрасте 15 лет. По меньшей мере, девять человек пострадали, среди них есть дети.

Атака повлекла за собой значительные разрушения. Повреждены жилые дома, объекты бизнеса и автомобили.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. В результате атаки погибли 13 человек, по меньшей мере пятеро получили ранения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.