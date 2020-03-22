Полиция будет проверять самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за рубежа

Сотрудники Нацполиции совместно с эпидемиологами будут проверять соблюдение самоизоляции всеми гражданами Украины, которые возвращаются из-за границы

Фото: Минздрав

Сотрудники Нацполиции совместно с эпидемиологами будут проверять соблюдение самоизоляции всеми гражданами Украины, которые возвращаются из-за границы

Об этом в ходе брифинга 22 марта сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, отныне при возвращении в Украину граждане будут подписывать согласие на добровольную изоляцию на 14 дней.

"Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляцию и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательным противоэпидемическим мероприятием", - сообщил главный санитарный врач.

"Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", - подытожил Ляшко.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.