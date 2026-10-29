Уже 13 раненых в Днепре: четверо в тяжелом состоянии, среди них – ребенок

Фото: ГСЧС Украины

Количество раненых в результате российского удара по Днепру возросло до 13. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них – 11-летний мальчик

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Также в тяжелом состоянии госпитализированы мужчины в возрасте 40 и 53 лет и 26-летняя женщина.

Состояние других раненых медики оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди. В результате атаки погибли 13 человек, еще пять получили ранения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Он призвал США, Европейский Союз и страны G7 ужесточить санкционное давление на Россию.