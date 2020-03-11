В ожидании продуктовой паники в Черкассах "поработают" с торговыми центрами и магазинами

В связи с введением карантина, 12 марта в городе созовут комиссию по чрезвычайным ситуациям

Фото:depositphotos

В связи с введением карантина, 12 марта в городе созовут комиссию по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "О всем”.

"12 марта состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которой будет предоставлена рекомендация горисполкома, установят карантинные мероприятия в Черкассах”, - сказал Сергей Воронов, директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

Руководитель муниципальной инспекции Станислав Коломиец добавил, что по поручению городского председателя Черкасс в городе проведут работу с собственниками и администрациями торговых центров и магазинов.

Как информировали RegioNews раньше, в Кременчуге Полтавской области только за последнюю неделю почти 60 горожан заболели гриппом, в регионе заговорили об эпидемии