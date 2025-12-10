На Тернопольщине столкнулись два грузовика

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В городе Кременец Тернопольской области столкнулись два грузовика. Правоохранители задержали одного из водителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Автопроисшествие случилось 9 декабря около 14:20 на улице Защитников Украины. По данным полиции, водитель грузовика ISUZU, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел в движении автомобиль DAF и столкнулся с ним.

Бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу обоих водителей.

В ходе проведения медицинского обследования стало известно, что водитель-нарушитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Газоанализатор "Драгер" показал, что в крови мужчины 0,96 промилле алкоголя. Фигурант был задержан в соответствии со статьей 208 УПК.

