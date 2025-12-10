На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

У місті Кременець Тернопільської області зіткнулися дві вантажівки. Правоохоронці затримали одного із водіїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Автопригода сталася 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України. За даними поліції, водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю DAF і зіткнувся із ним.

Бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні обох кермувальників.

Під час проведення медичного обстеження стало відомо, що водій-порушник керував транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Газоаналізатор "Драгер" показав, що в крові чоловіка 0,96 проміле алкоголю. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 КПК.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин. Автопригода сталась на початку листопада у містечку Ланівці.