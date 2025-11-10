В Тернопольской области грузовик врезался в магазин
В Лановцах 9 ноября в 13:13 грузовик въехал в помещение магазина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля DAF на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы трассы и врезался в помещение магазина по улице Железнодорожной.
В момент ДТП в помещении находилась 16-летняя местная жительница. Медики оказали ему помощь без госпитализации.
Как сообщалось, в Тернопольской области нетрезвый водитель BMW вызвал жуткае ДТП. Авария произошла в начале ноября на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец.
