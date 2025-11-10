В Тернопольской области грузовик врезался в магазин

иллюстративное фото: из открытых источников

В Лановцах 9 ноября в 13:13 грузовик въехал в помещение магазина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля DAF на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы трассы и врезался в помещение магазина по улице Железнодорожной.

фото: Главное управление национальной полиции в Тернопольской области

В момент ДТП в помещении находилась 16-летняя местная жительница. Медики оказали ему помощь без госпитализации.

