12:27  10 ноября
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
10 ноября 2025, 13:51

В Тернопольской области грузовик врезался в магазин

10 ноября 2025, 13:51
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В Лановцах 9 ноября в 13:13 грузовик въехал в помещение магазина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля DAF на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы трассы и врезался в помещение магазина по улице Железнодорожной.

фото: Главное управление национальной полиции в Тернопольской области

В момент ДТП в помещении находилась 16-летняя местная жительница. Медики оказали ему помощь без госпитализации.

Как сообщалось, в Тернопольской области нетрезвый водитель BMW вызвал жуткае ДТП. Авария произошла в начале ноября на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец.

Тернопольская область ДТП авария магазин грузовик
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
