В Тернопольской области нашли обгоревшее тело мужчины: полиция выясняет, что произошло

Фото: Национальная полиция

В селе Ивано-Пустое Чертковского района 8 декабря местный житель обнаружил обгоревшее тело своего соседа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Погибшим оказался местный житель 1968 года. По словам соседей, мужчина проживал сам и злоупотреблял алкоголем.

При осмотре тела судебно-медицинский эксперт не обнаружил следы насильственной смерти. На теле были только ожоги, характерные для тления вследствие неосторожного обращения с огнем.

Предварительно специалисты предполагают, что мужчина мог уснуть с сигаретой, из-за чего произошло тление постельных принадлежностей и отравление угарным газом.

Окончательные причины смерти установят после вскрытия.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье 115 УКУ с отметкой "несчастный случай".

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Погиб 84-летний мужчина. Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.