В больницу с термическими ожогами госпитализировали 71-летнюю жительницу одного из сел Чортковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным медиков, у пострадавшей около семи процентов ожогов 1-2 степени. Медики оказали помощь, ее состояние стабильное.

По словам женщины, ожоги она получила во время ссоры с дочерью – якобы родственница вылила на нее кипяток. У дочери другая версия: мол, мама сама не удержала кастрюлю с горячей водой и облилась.

На месте работали дознаватели. Полиция установила, что споры и конфликты в этой семье происходили и раньше.

Идет проверка, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).

