Фото: поліція

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews.

"Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада", – йдеться у повідомленні.

Загибла – 81-річна пенсіонерка, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу.

Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них – 29 дорослих і семеро дітей.

На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 людей (чотири дорослих та одна дитина).

"Слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного", – зазначив Зюбаненко.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі.

Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на 27 листопада було відомо про смерть 35 людей – у лікарні померла 12-річна дівчинка.

Також повідомлялося, що за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса у Тернополі.