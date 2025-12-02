Ракетний удар по Тернополю: кількість жертв зросла до 36
Збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару по Тернополю 19 листопада
Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews.
"Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада", – йдеться у повідомленні.
Загибла – 81-річна пенсіонерка, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу.
Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них – 29 дорослих і семеро дітей.
На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 людей (чотири дорослих та одна дитина).
"Слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного", – зазначив Зюбаненко.
Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі.
Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.
22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на 27 листопада було відомо про смерть 35 людей – у лікарні померла 12-річна дівчинка.
Також повідомлялося, що за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса у Тернополі.