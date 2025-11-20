Тернопіль після удару РФ: рятувальники шукають зниклих і розбирають завали

Фото: ДСНС України

У Тернополі вже другу добу тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці наслідків російського удару

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники працюють безперервно: розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей, які могли опинитися в зоні руйнувань. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Безпосередньо на місці працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.