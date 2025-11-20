У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

Фото: ДСНС

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих внаслідок удару по Тернополю не змінилася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовані.

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрали понад 700 кв.м завалів, вивезли 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

У ДСНС зазначили, що роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України – загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.