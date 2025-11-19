15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 20:28

21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя

19 ноября 2025, 20:28
Читайте також українською мовою
Фото: МВД Украины
Читайте також
українською мовою

Российский обстрел Тернополя вызвал жертвы среди детей и разрушение жилых домов, спасатели продолжают поиски людей под завалами

Об этом сообщает полиция МВД Украины, передает RegioNews.

Российская атака на Тернополь привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. По данным Министерства внутренних дел, 21 ребенок пострадал, 18 из них находятся в больницах, а трое погибли. Общее число погибших в настоящее время достигает 25 человек, еще 90 получили медицинскую помощь.

Спасатели и полиция работают на месте происшествия

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители продолжают поиски по меньшей мере шестерых человек, которые до сих пор не выходят на связь. Для проверки под завалами и эвакуации пострадавших спасатели и полиция работают в круглосуточном режиме.

Поврежденные дома после обстрела

В ходе обстрела пострадали по меньшей мере шесть жилых домов, а также уничтожены более 80 автомобилей. Министерство внутренних дел сообщает, что для восстановления зданий и замены окон необходимо оперативно закрыть более тысячи окон.

На месте трагедии работают мобильные подразделения Миграционной службы и Мобильного Сервисного Центра МВД. Специалисты принимают заявления на восстановление документов, консультируют и помогают оформлять поврежденное имущество, что стало следствием обстрела.

Как известно, ранее сообщалось, что под завалами многоэтажки в Тернополе остается в живых 20-летний парень. С ним удалось установить связь.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

В Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажным домам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Согласно последней информации, в городе погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения.

Впоследствии в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Тернополь дети жертва автомобили разрушения
В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11
В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего
19 ноября 2025, 17:45
В Тернополе под завалами многоэтажки остается 20-летний парень
19 ноября 2025, 17:03
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11
За Алексея Чернышева внесли 51 млн гривен залога
19 ноября 2025, 19:55
Два месяца под арестом: суд продлил арест депутату "ОПЗЖ" за госизмену
19 ноября 2025, 19:42
Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег
19 ноября 2025, 19:35
Одобрял оккупацию украинских городов: прокуратура разоблачила священника РПЦ, занимавшегося пропагандой
19 ноября 2025, 19:20
В Харьковской области судили агентку РФ, которая "сливала" данные об украинских военных
19 ноября 2025, 18:45
Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель сбил женщину на пешеходном переходе
19 ноября 2025, 18:15
До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября
19 ноября 2025, 18:14
В Днепропетровской области критически обсох популярный водоем: местные говорят об экокатастрофе
19 ноября 2025, 17:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Все блоги »