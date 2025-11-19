Фото: МВД Украины

Об этом сообщает полиция МВД Украины, передает RegioNews.

Российская атака на Тернополь привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. По данным Министерства внутренних дел, 21 ребенок пострадал, 18 из них находятся в больницах, а трое погибли. Общее число погибших в настоящее время достигает 25 человек, еще 90 получили медицинскую помощь.

Спасатели и полиция работают на месте происшествия

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители продолжают поиски по меньшей мере шестерых человек, которые до сих пор не выходят на связь. Для проверки под завалами и эвакуации пострадавших спасатели и полиция работают в круглосуточном режиме.

Поврежденные дома после обстрела

В ходе обстрела пострадали по меньшей мере шесть жилых домов, а также уничтожены более 80 автомобилей. Министерство внутренних дел сообщает, что для восстановления зданий и замены окон необходимо оперативно закрыть более тысячи окон.

На месте трагедии работают мобильные подразделения Миграционной службы и Мобильного Сервисного Центра МВД. Специалисты принимают заявления на восстановление документов, консультируют и помогают оформлять поврежденное имущество, что стало следствием обстрела.

Как известно, ранее сообщалось, что под завалами многоэтажки в Тернополе остается в живых 20-летний парень. С ним удалось установить связь.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

В Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажным домам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Согласно последней информации, в городе погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения.

Впоследствии в сети появилось видео с моментами атаки по городу.