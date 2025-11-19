В Тернополе под завалами многоэтажки остается 20-летний парень

Фото: ГСЧС Украины

Под завалами многоэтажки в Тернополе, пострадавшей в результате российских обстрелов 19 ноября, остается живым 20-летний парень, с которым уже удалось установить связь

Об этом "Суспільному" сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает RegioNews.

"С парнем связались, есть надежда, что он жив", – отметил он.

Мать парня, Оксана, рассказала, что спасатели пока не могут до него добраться: "Ничего не говорят, не могут добраться и все. Жду. Надеюсь, надеюсь, чтобы Бог дал ему силы и терпение".

Спасательные работы продолжаются, специалисты пытаются достать парня из-под завалов.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

В Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. По последней информации, в городе погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения.

Впоследствии у сети появилось видео с моментами атаки по городу.