В Тернополе количество погибших возросло до 25, среди них 3 детей

Фото: ГСЧС Украины

В результате российского обстрела Тернополя погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь около 150 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются: привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи и спецподразделение "Дельта". Для работ используется около 45 единиц техники, включая роботизированные системы.

Саперы также обследовали территорию на наличие опасных предметов.

Напомним, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. Ранее сообщалось о двадцати погибших. Также в ОВА сообщили, что содержание хлора в воздухе в городе превышает 6 раз.

Впоследствии у сети появилось видео с моментами атаки по городу.