В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
В Тернополе количество погибших возросло до 25, среди них 3 детей

19 ноября 2025, 15:29
Фото: ГСЧС Украины
В результате российского обстрела Тернополя погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь около 150 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются: привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи и спецподразделение "Дельта". Для работ используется около 45 единиц техники, включая роботизированные системы.

Саперы также обследовали территорию на наличие опасных предметов.

Напомним, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. Ранее сообщалось о двадцати погибших. Также в ОВА сообщили, что содержание хлора в воздухе в городе превышает 6 раз.

Впоследствии у сети появилось видео с моментами атаки по городу.

война погибшие ГСЧС Тернополь дети российская армия многоэтажки спасательные работы
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
