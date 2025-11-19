Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала мужчину, который воспользовался последствиями обстрела и выкрал технику из поврежденного заведения в Днепре

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре полицейские задержали 32-летнего мужчину, похитившего телевизор из заведения, поврежденного при обстреле 18 ноября. Инцидент произошел в тот же день, когда правоохранители получили уведомление о краже.

Задержанный ранее имел судимость. Он ворвался в помещение и забрал технику, после чего пытался скрыться. Похищенное имущество изъяли, а мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, обстрел Днепра 18 ноября вызвал значительные разрушения и пожары. Пострадали шесть многоэтажных домов, двухэтажное здание медиа, частные предприятия, магазины, СТО и киоски. В результате атаки также пострадали два человека – 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Новоалександровской громаде загорелось частное домовладение, а в Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура. В Никопольщине враг применил FPV-дроны и артиллерию по райцентру, а также по Покровской и Красногригорьевской громадах. Полиция призывает жителей сообщать о любых фактах мародерства или повреждениях после обстрелов.

Напомним, 18 ноября россияне нанесли массированные удары по Днепропетровщине, применив КАБы по Синельниковщине и FPV-дроны с артиллерией по Никопольщине.