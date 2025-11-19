Посол ЕС в Украине отреагировала на российский удар по Тернополю

фото: ГСЧС

Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, эмоционально отреагировала в соцсетях на последствия атаки РФ 19 ноября, повлекшей гибель людей в Тернополе

Как сообщает RegioNews, соответствующее сообщение она опубликовала в своем Facebook вместе со фотографией разрушенной многоэтажки в Тернополе.

"Тернополь проживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек, десятки ранены… Это реальность российского террора, умышленного избрания целью гражданских. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизнь", – написала Катарина Матернова.

Также она напомнила, что Украина постоянно под обстрелами.

"Гражданские гибнут, энергосистему разбивают, приближается зима. Но Украина продолжает бороться – за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела минувшей ночью", – добавила посол.

Как сообщалось, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. По состоянию на 11.00 было известно о 10 погибших и около 40 раненых.