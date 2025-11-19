В Тернополе после российской атаки содержание хлора в воздухе в 6 раз превышает норму

иллюстративное фото: из открытых источников

По предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую ОВА в Телеграмме.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных!", – отметили в ведомстве.

Хлор в воздухе является чрезвычайно опасным веществом, поскольку он тяжелее воздуха и накапливается в низких местах. При вдыхании вызывает сильное раздражение глаз, кашель, одышку, боль в груди и может привести к отеку легких.

Напомним, в результате вражеского удара по Тернополю 19 ноября погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки пострадали. В городе идет спасательная операция.