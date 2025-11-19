Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено

Фото: соцсети

Россияне атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, из-за ракетной атаки возможны временные усложнения движения общественного транспорта на массиве "Солнечный". Городские власти просят пассажиров обратить на это внимание.

На месте работают все соответствующие службы, все детали уточняются.

Как известно, в Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка . Известно, что в доме снесло несколько этажей.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия снова массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

Ранее сообщалось, что россияне направили в Харьков 19 БпЛА типа "Герань-2". В результате атаки пострадали 32 человека, среди них дети 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Повреждены не менее 10 гражданских автомобилей, жилой дом, супермаркет.