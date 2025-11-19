08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 08:27

Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено

19 ноября 2025, 08:27
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, из-за ракетной атаки возможны временные усложнения движения общественного транспорта на массиве "Солнечный". Городские власти просят пассажиров обратить на это внимание.

На месте работают все соответствующие службы, все детали уточняются.

Как известно, в Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка . Известно, что в доме снесло несколько этажей.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия снова массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

Ранее сообщалось, что россияне направили в Харьков 19 БпЛА типа "Герань-2". В результате атаки пострадали 32 человека, среди них дети 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Повреждены не менее 10 гражданских автомобилей, жилой дом, супермаркет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Тернополь Ограничение атака пострадавшие российская армия движение транспорта
Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
19 ноября 2025, 07:57
РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Отставка Ермака ничего не изменит: проблема в модели власти
19 ноября 2025, 08:54
Массированный ночной удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 46
19 ноября 2025, 08:48
РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
19 ноября 2025, 08:39
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:26
В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн
19 ноября 2025, 08:10
Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
19 ноября 2025, 07:57
В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53
РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »