08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 07:13

19 дронов по Харькову: десятки пострадавших, среди них дети, разрушенный супермаркет

19 ноября 2025, 07:13
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Харькову очередной массированный удар дронами-камикадзе. По предварительной информации, оккупанты направили 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки пострадали 32 человека, среди них дети 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Шесть пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из задымленного подъезда многоэтажки спасатели эвакуировали 48 человек, среди которых трое детей.

В результате ударов повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей и жилой дом рядом с эпицентром атаки.

Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания, а также значительно разрушен расположенный вблизи супермаркет.

На месте работают все профильные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия снова массированно атакует Украину. По украинским городам оккупанты одновременно наносят удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Воздушная тревога продолжается по всей стране.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков война атака дроны российская армия разрушения супермаркет пострадавшие дети
Оккупант атаковал три района Днепропетровской области: 3 человека пострадали и доставлены в больницу
18 ноября 2025, 19:18
В Черниговской области уничтожили часть российской ракеты
18 ноября 2025, 11:16
РФ ударила по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго
18 ноября 2025, 09:58
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Массированный ночной удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 46
19 ноября 2025, 08:48
РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
19 ноября 2025, 08:39
Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
19 ноября 2025, 08:27
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:26
В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн
19 ноября 2025, 08:10
Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
19 ноября 2025, 07:57
В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53
РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
В СМИ сообщают о панике в ОП из-за возможного подозрения Ермака
19 ноября 2025, 07:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »