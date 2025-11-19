19 дронов по Харькову: десятки пострадавших, среди них дети, разрушенный супермаркет

Фото: Харьковская ОВА

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Харькову очередной массированный удар дронами-камикадзе. По предварительной информации, оккупанты направили 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки пострадали 32 человека, среди них дети 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Шесть пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из задымленного подъезда многоэтажки спасатели эвакуировали 48 человек, среди которых трое детей.

В результате ударов повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей и жилой дом рядом с эпицентром атаки.

Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания, а также значительно разрушен расположенный вблизи супермаркет.

На месте работают все профильные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия снова массированно атакует Украину. По украинским городам оккупанты одновременно наносят удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Воздушная тревога продолжается по всей стране.