Нацгвардейцы задержали двух мужчин, занимавшихся незаконной подводной охотой на Тернопольском пруду

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Отмечается, что во время патрулирования территории вблизи "Водной арены" 30 октября около 19.30 военнослужащие Национальной гвардии на гребном канале Тернопольского пруда увидели двух мужчин, которые занимались незаконной подводной охотой.

Военнослужащие вызвали на место происшествия сотрудников полиции и представителей экологической инспекции по документированию правонарушения.

"Мужчины осуществляли подводную охоту с гарпунным ружьем. Полицейские изъяли десять рыб среди которых – судак, щука и окунь, специальную экипировку для дайвинга и орудие лова – ружье-гарпун", – сообщили в полиции.

Специалисты экологической инспекции определяют сумму ущерба, нанесенного окружающей среде. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Тернопольской области обнаружили тело мужчины, который пошел на рыбалку и пропал без вести. Мужчине было 77 лет.