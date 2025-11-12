На Тернопільщині затримали чоловіка, який виловив 250 кг риби

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Співробітники водної поліції припинили незаконний вилов риби на території Байковецької громади у Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання на одному з водних об’єктів, розташованих на території Байковецької громади, співробітники сектору водної поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції в області виявили чоловіка на човні, який здійснював вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову – сіток.

Порушником виявився 39-річний житель обласного центру. Загалом він виловив близько 250 кілограмів риби різних видів на суму понад 168 тисяч гривень.

За скоєне чоловіку загрожує штраф або до трьох років обмеження волі.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі. Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків, завданих довкіллю.