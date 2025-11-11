11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 13:49

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

11 ноября 2025, 13:49
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Один человек погиб и двое попали в больницу в результате ДТП в Тернопольской области, которая произошла вечером 10 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь столкнулись Fiat Fiorino, водитель которого двигался в направлении Тернополя и Ford Transit.

На момент аварии в микроавтобусе находились пять человек. В другом авто только водитель. В результате удара бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу трех пострадавших – обоих водителей, а также пассажира из автомобиля Ford. Однако спасти жизнь последнего не удалось. В тяжелом состоянии находится и водитель микроавтобуса.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщалось, в Тернопольской области нетрезвый водитель BMW вызвал жуткае ДТП. Автопроисшествие произошло 3 ноября на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец.

Тернопольская область ДТП смертельное ДТП микроавтобус полиция
11 ноября 2025
