В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Один человек погиб и двое попали в больницу в результате ДТП в Тернопольской области, которая произошла вечером 10 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь столкнулись Fiat Fiorino, водитель которого двигался в направлении Тернополя и Ford Transit.

На момент аварии в микроавтобусе находились пять человек. В другом авто только водитель. В результате удара бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу трех пострадавших – обоих водителей, а также пассажира из автомобиля Ford. Однако спасти жизнь последнего не удалось. В тяжелом состоянии находится и водитель микроавтобуса.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

