14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 12:15

В Тернопольской области расследуют аварию, в которой пострадали водитель и двое пассажиров

12 ноября 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Водитель и двое его пассажиров получили повреждения в результате ДТП, которое произошло 11 ноября между селами Кровинка и Лошнив

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате удара медики оказали помощь, но без госпитализации водителю и пассажирам из ВАЗа.

По данному факту следователи полиции открыли производство в соответствии со статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Автопроисшествие случилось на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область ДТП полиция Тернополь дорога пострадавшие пассажиры
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - Минэнерго
12 ноября 2025, 15:59
Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики
12 ноября 2025, 15:55
Бурые медведи Карпат попали в фотоловушку: снимки из Ужанского нацпарка
12 ноября 2025, 15:53
В Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками
12 ноября 2025, 15:45
Суд взял под стражу Миронюка по делу о коррупции в Энергоатоме
12 ноября 2025, 15:44
Суд отправил фигуранта коррупционного дела по Энергоатому Басова под стражу
12 ноября 2025, 15:31
История с "пленками Миндича" – о том, как вовремя принимать политические решения
12 ноября 2025, 15:06
Война дронов на Запорожском фронте: как 65 бригада держит линию
12 ноября 2025, 14:50
В военной части на Киевщине разоблачили хищение продуктов более чем на 3 млн грн
12 ноября 2025, 14:37
Во Франковске расклеили листовки против трудовых мигрантов
12 ноября 2025, 14:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »