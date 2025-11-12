В Тернопольской области расследуют аварию, в которой пострадали водитель и двое пассажиров

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Водитель и двое его пассажиров получили повреждения в результате ДТП, которое произошло 11 ноября между селами Кровинка и Лошнив

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате удара медики оказали помощь, но без госпитализации водителю и пассажирам из ВАЗа.

По данному факту следователи полиции открыли производство в соответствии со статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Автопроисшествие случилось на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.