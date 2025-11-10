Женщина из Тернополя потеряла более 100 тысяч гривен из-за мошенников

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, на ее имя были открыты кредитные счета в нескольких банковских учреждениях. Общая сумма незаконно оформленных ссуд составляет около 102 000 гривен, которые впоследствии были списаны.



По данному факту сотрудники полиции приступили к досудебному расследованию по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщалось, в Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тысяч гривен. Это произошло в конце августа этого года.