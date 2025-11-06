В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, житель Тернополя требовал неправомерную выгоду у военнообязанного. В ходе досудебного расследования стало известно, что свои услуги он оценивал в 4000 долларов. За эти деньги бизнесмен обещал повлиять на работников Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и снять мужчину с розыска.

Злоумышленника при получении средств.

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Теперь ему грозит от двух до четырех лет лишения свободы.