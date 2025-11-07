В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Двое жителей Тернопольщины, причастные к поджогу военного авто по заказу российских спецслужб, предстанут перед судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленниками оказались 21-летний житель Гусятина и его 23-летняя безработная подельница. По данным следствия, обвиняемых дистанционно завербовали представители врага по телеграмм-каналу и предложили им "легкий заработок". Получив инструкции от кураторов, жители области должны были уничтожить автомобиль украинского военного.

Злоумышленники нашли во дворе многоквартирного дома в одном из поселков внедорожник, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс зафиксировали на видео, чтобы отчитаться перед российской стороной.

За совершенное обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу. Инцидент произошел в июле этого года.