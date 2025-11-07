14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 16:28

В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам

07 ноября 2025, 16:28
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Двое жителей Тернопольщины, причастные к поджогу военного авто по заказу российских спецслужб, предстанут перед судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленниками оказались 21-летний житель Гусятина и его 23-летняя безработная подельница. По данным следствия, обвиняемых дистанционно завербовали представители врага по телеграмм-каналу и предложили им "легкий заработок". Получив инструкции от кураторов, жители области должны были уничтожить автомобиль украинского военного.

Злоумышленники нашли во дворе многоквартирного дома в одном из поселков внедорожник, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс зафиксировали на видео, чтобы отчитаться перед российской стороной.

За совершенное обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу. Инцидент произошел в июле этого года.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
