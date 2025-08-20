В Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн

иллюстративное фото: из открытых источников

48-летняя жительница Тернопольщины сообщила, что ее мать попала в мошенническую ловушку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником Службы безопасности Украины. Собеседник сообщил, что пенсионерка якобы фигурирует в уголовном производстве как пособница врагу. Злоумышленник подчеркнул: чтобы "смягчить наказание" и избежать ответственности необходимо срочно перевести деньги.

В общей сложности женщина перевела мошенникам почти 160 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" около 50 тысяч гривен. После этого женщина обратилась в полицию.