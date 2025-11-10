Жінка з Тернополя втратила понад 100 тисяч гривень через шахраїв

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, на її ім’я були відкриті кредитні рахунки у кількох банківських установах. Загальна сума незаконно оформлених позик становить близько 102 000 гривень, які згодом були списані.



За даним фактом працівники поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Як повідомлялось, у Тернопільській області шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тисяч гривень. Це сталося наприкінці серпня поточного року.