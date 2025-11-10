17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 14:59

Жінка з Тернополя втратила понад 100 тисяч гривень через шахраїв

10 листопада 2025, 14:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тернополянка стала жертвою шахрайських дій: невідома особа шляхом обману заволоділа її персональними даними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, на її ім’я були відкриті кредитні рахунки у кількох банківських установах. Загальна сума незаконно оформлених позик становить близько 102 000 гривень, які згодом були списані.

За даним фактом працівники поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, у Тернопільській області шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тисяч гривень. Це сталося наприкінці серпня поточного року.

